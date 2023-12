Traffico Roma del 14-12-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno sulle Grande Raccordo Anulareora tornato regolare su percorso Urbano della A24 file tra Togliatti E Fiorentini verso la tangenziale est è su quest’ultima code 24 la Tiburtina e proseguendo l’altezza della Salaria verso lo stadio Disagi con rallentamenti per un incidente su Corso d’Italia tra Porta Pinciana via Piemonte e su via Newton incidente con rallentamenti tra gli alberi Vicolo di Papa Leone ora chiusa via Brescia per un incidente tra via Savoia via Nizza possibili difficoltà di circolazione per l’incontro di calcio delle 18:45 presso lo stadio giocherannoSheriff tiraspol in tutta la zona dello stadio ridotto infine a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico previsto per domani 15 dicembre per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...