Traffico Roma del 14-12-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione studio Maria Barbara Taormina lunghe file sul tratto Urbano della A24L’Aquila tra torcervara e la tangenziale est è tratto Il raccordo verso fuoritangenziale file tra via dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi verso lo stadio è ancora tra Largo Passamonti viale Castrense tra la Tiburtina e A24 direzione San Giovanni altri file sul grande raccordo anulare tra l’atrio della Salaria tra l’area di servizio Casilina è la via Appia in carreggiata interna e tra le aree di servizio e La Rustica proseguendo 3 ^ 24 la Tiburtina a lungo la carreggiata esterna disagi sulla strada per l’aeroporto di Fiumicino a Parco dei Medici e la Colombo in direzione dell’EUR ancora rallentamenti per un incidente su via Cassia all’altezza di via Azzarita e incidente su via dei Campi Sportivi ...