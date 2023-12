Traffico Roma del 14-12-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 dicembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ai Parioli per un incidente momentaneamente chiusa via Brescia tra via Savoia via Nizza per un altro incidente code su Viale Pretoriano in prossimità di via del Castro Pretorio orari speciali per le zone alimitato di centro e Tridente fino al 7 gennaio tutti i giorni feriali e festivi tranne il 25 dicembre le due ZTL sono in funzione chiuse non autorizzati dalle 6:30 alle 20 e alle 18:45 allo stadio OlimpicoSharif per l’Europa League disciplina diprovvisoria in tutta l’area del Foro Italico già a partire dalle 16 ridotto a 4 ore lo sciopero del trasporto pubblico previsto per domani 15 dicembre le linee Atac TPL Cotral saranno Dunque rischio dalle 9 alle 13 maggiori dettagli sul sito ...