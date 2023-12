Traffico Roma del 14-12-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

e progressivo aumento sulle strade della Capitale con la coda pergià sulla Flaminia sulla Salaria verso centro lunghe file sul tratto Urbano della A24la fila tratto separa la tangenziale est e code tra la Nomentana sulla tangenziale qui nella via Salaria verso il centro altri file sul grande raccordo anulare tra l'area di servizio Casilina è la via più in carreggiata interna e tra l'area di servizio Casilina e La Rustica e proseguendo più avanti tra 24 e la Tiburtina lungo la carreggiata esterna disagi poi sulla diramazionesud con il file perintenso tra Torrenova e raccordo anulare Ciccone rallentamenti per incidente su via Pretoriano in corrispondenza con Viale Castro Pretorio è dalle 9 di ...