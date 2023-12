(Di giovedì 14 dicembre 2023) AGI - Unae una torta hanno posto fine alla latitanza di uno dei 100 piùdi. Trentuno anni compiuti, Gaetano Angrisano è ritenuto un elemento di spicco della Vanella Grassi, clan che ha fatto del lotto G del quartiere dia Napoli la sua roccaforte. Ed è nel suo territorio che l'hanno scovato i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale partenopeo. Per un anno e mezzo, nonostante una condanna a 10 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, Angrisano è stato nascosto, coperto da complicità e omertà. Ma i militari dell'Arma hanno seguito le sue tracce con indagini tecniche e tradizionali. Questa notte, più di 250 militari dell'Arma hanno 'cinturato' il lotto G e hanno perquisito tutte le abitazioni a 'blocchi', edificio per ...

Tradito da una festa a Scampia. Arrestato uno dei 100 latitanti più ricercati d'Italia

