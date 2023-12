Torna “Barattoli dell’emergenza” per le persone in difficoltà e non autosufficienti

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Treviglio. Anche quest’anno ril’iniziativa dei “” perin. La prima settimana di dicembre, nella sede dell’assessorato ai servizi sociali del comune di Treviglio, si è svolta la cerimonia di consegna deialle cooperative di assistenza domiciliare integrata che ne hanno fatto richiesta. L’attività del servizio in questione, patrocinata dal Lions Club International, ha previsto la consegna a soggetti ine nondi un piccolo barattolo, da conservare nel frigorifero di casa, in cui sono riportate tutte le informazioni di natura sanitaria. In caso di emergenza, i soccorritori vengono avvertiti della presenza del barattolo contenente le informazioni da alcuni adesivi posti in ...