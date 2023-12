Tom Holland | Recitare fuori dall' MCU è spaventoso

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La star di Spider-Man: No Way Home, Tom, ha raccontato il timore che lo assale quando non recita nel Marvel Cinematic Universe. Tomha trascorso parecchio tempo negli ultimi anni all'interno del Marvel Cinematic Universe e da quando Spider-Man: No Way Home è stato distribuito nelle sale ha accettato diversi ruoli al didel franchise, che gli hanno permesso di crescere ulteriormente come attore. Tuttavia, dopo l'impegno nella serie The Crowded Room di Apple TV+,ha deciso di prendersi un anno sabbaticoa recitazione perché il ruolo di Danny Sullivan è stato 'incredibilmente'. Ha spiegato le proprie ragioni in un'intervista a The Hollywood Reporter:"Mi ero così tanto abituato alla macchina Marvel e alla coperta di Linus di Spider-Man, …