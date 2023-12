To Hellenikon e il prestigio della civiltà greca

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) L’idea nasce dal professor Giovanni Zanetto, grecista dell’Università Statale di Milano, per promuovere e diffondere lo studiocome elemento fondamentale per comprendere le radici del pensiero occidentale e per affrontare le sfide politiche, sociali e culturali del nostro tempo. Riuniti al ministero dell’Università eRicerca, i membrinuova associazione hanno eletto presidente la professoressa Olimpia Imperio, grecista dell’Università di Bari. Tosi propone di organizzare iniziative utili a promuovere la ricerca sullae la sua valorizzazione, in contesti che sollecitino lo scambio culturale fra specialisti (filologi, storici, archeologi, storici dell’arte, storicifilosofia ...