TNA | Una star internazionale farà ritorno a Hard To Kill

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Nella giornata di domani, giovedì 14 dicembre 2023, andrà in scena una nuova puntata di IMPACT on AXS TV. Sarà il primo episodio post Final Resolution e conterrà una serie di match esclusivi mai andati in onda, ma registrati durante i tapings degli ultimi mesi. Ciò che fa davvero notizia però è un aggiornamento pubblicato dal PWInsider, una fonte da sempre molto vicina alla TNA. A quanto pare il noto sito di Mike Johnson ha dichiarato che unadi livelloil suoadToe il nome verrà rivelato proprio nello show settimanale di domani.