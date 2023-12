Tiare e abiti di gala | Vittoria | Sofia e gli altri reali svedesi a lustro per i Nobel 2023

Leggi su amica

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Chi vuole vedere la famiglia reale svedese nella sua forma migliore deve aspettare dicembre, il mese in cui, come da tradizione, a Stoccolma vengono assegnati i premi, le più importanti onorificenze attribuite annualmente a personalità viventi che si sono distinte nei diversi campi dello scibile umano. La data della cerimonia è sempre la stessa: il 10, giorno in cui, anche quest’anno, re Carlo XVI Gustavo ha assegnato i premi ai vari vincitori designati dalle accademienell’ambito della letteratura, della chimica, della fisiologia, della medicina e della fisica. A fare da sfondo il palco della Konserthuset, la Sala dei concerti della capitale svedese. Dove, oltre ai premiati, sono saliti anche i membri più importanti della royal ...