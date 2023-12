Threads è arrivata in Italia | ecco cosè e come si scarica la nuova app di Meta

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Arriva in Europa, l’app diche punta a fare concorrenza a X , l’ex Twitter . Lo ha annunciato il ceo diMark Zuckerberg dopo che l’app è stata lanciata a livello globale nel luglio scorso.è uno spin-off di Instagram e vuole essere un rivale di X di Elon Musk. «Oggi apriamoa più paesi in Europa. Benvenuti a tutti», ha detto Zuckerberg su. Così,...

Instagram lancia la possibilità di generare sfondi IA nelle Storie

Infatti, èuna funzione IA non di poco conto . A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge , nonché soprattutto come reso noto tramite un post pubblicato sunella giornata ...

Threads è arrivata in Italia, cos'è e come scaricare la nuova app di Meta che sfida X Fanpage.it

Threads, il nuovo social di Meta è arrivato in Italia. Ma come sta andando nel mondo Fortune Italia

Threads arriva in Italia: ecco com'è fatto e come funziona

poi vedere se riusciamo a farlo arrivare a un miliardo di persone e solo allora pensare alla monetizzazione”, aveva detto Zuckerberg al lancio. E oggi, con il lancio europeo, Threads fa un altro passo ...

Meta scioglie i dubbi Ue, Threads arriva anche in Europa

Dopo il lancio a luglio, arriva anche in Europa Threads l'applicazione rivale di X-Twitter. Tante le indiscrezioni che si sono rincorse nei giorni scorsi, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale da Meta, ...