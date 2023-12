Threads di Instagram disponibile da oggi in Italia | come funziona

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dopo il lancio a luglio in cento paesi e in lingua inglese,, la nuova creatura di Mark Zuckerberg, arrivain Europa. Questa app, creata dalla stessa azienda che possiede colossiFacebook,e WhatsApp, si presentauna piattaforma per la condivisione di aggiornamenti testuali e la partecipazione a conversazioni