Threads di Instagram disponibile da oggi in Italia | come funziona

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) – Dopo il lancio a luglio in cento paesi e in lingua inglese,, la nuova creatura di Mark Zuckerberg, arrivain Europa. Questa app, creata dalla stessa azienda che possiede colossiFacebook,e WhatsApp, si presentauna piattaforma per la condivisione di aggiornamenti testuali e la partecipazione a conversazioni pubbliche. Sviluppata dal team diè in diretta concorrenza con l’ex Twitter di Musk (X) sfruttando una nicchia di mercato generata dalle attuali problematiche affrontate da quest’ultimo. La caratteristica distintiva diè la possibilità di pubblicare messaggi fino a 500 caratteri, superando il limite di Twitter e allineandosi a quello offerto da ...