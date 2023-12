Threads arriva in Europa e in Italia: la nuova app di Meta che sfida Twitter

... e risolte le incongruenze in fatto di trattamenti dei dati personali,in anche in Europa (e dunque in Italia). L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare domani - 14 dicembre - a ...

Threads arriva in Europa e in Italia: la nuova app di Meta che sfida Twitter Il Sole 24 ORE

Threads arriva anche in Italia: cos'è e come funziona il nuovo social di Zuckerberg ilGiornale.it

Threads arriva anche in Italia: cos'è e come funziona il nuovo social di Zuckerberg

Alle ore 12 di oggi Threads sarà operativo anche in Italia e nell'Ue: ecco cosa c'è da sapere sul nuovo social e perché sarà il diretto concorrente di X ...

Threads, la nuova app di Meta sbarca in Italia

Da metà dicembre la rivale di X, Threads, sarà disponibile anche in Italia. Intanto, Meta prepara un nuovo aggiornamento anti fake news.