Threads approda in Italia | ecco tutti i primi post dei vip

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneè finalmenteta in. Annunciata quasi sei mesi fa, per lungo tempo l’Europa è stata esclusa dal suo raggio, ma finalmente, l’applicazione legata ad Instagram che dovrebbe fare concorrenza – se non soppiantare – Twitter ora è scaricabile e disponibile anche in. Già daiminuti, l’applicazione ha registrato tantissimi utenti, tra questi di certo i vip non potevano non testare in prima persona quella che si prospetta essere la “rivoluzione dei social network”., l’app ...