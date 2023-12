The Crown 6 – Parte 2 | la recensione | L’incantesimo è la nostra immutabilità

Leggi su screenworld

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “che continuiamo a lanciare da secoli è la. La tradizione è laforza. La modernità non è l’unica risposta. A volte anche la tradizione lo è”. Sono le parole della Regina Elisabetta II, impersonata da Imelda Staunton, a colloquio con il premier Tony Blair in uno degli episodi di The6 –2. L’occasione di questa riflessione viene da una serie di proposte arrivate dell’esecutivo dell’allora premier Tony Blair, per togliere un po’ di sfarzo e svecchiare la monarchia. Quella dell’ultima stagione di Theè una regina anziana, aperta, che si mette in discussione, che ha dei dubbi. Ma poi arriva a questa conclusione: il senso della monarchia è “sollevare le persone e trasportarle in un’altra realtà: non gettarle a terra ...