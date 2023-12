The Crown 6 Parte 2 | la recensione del finale della serie Netflix sulla monarchia inglese

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La: The2, del 2023 Creata da: Peter Morgan. Cast: Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville, Ed McVey, Meg Bellamy e Dominic West. Genere: drammatico, storico. Durata: 50 minuti/6 episodi. Dove l’abbiamo visto: Suin anteprima stampa, in lingua originale. Trama: La famiglia realecerca di andare avanti dopo la morte di Diana, evento che ha avuto profonde conseguenze sulle vite dei principi William ed Harry, su Carlo eRegina, che si scontra con un calo di poplarità tra i suoi sudditi. Dopo ben sette anni e sei stagioni arriva alla sua conclusione una di quelleche, tra moltissimi alti ma anche alcuni bassi, è considerata tra le migliori opere televisive mai prodotte da ...

The Crown - stagione 6: recensione della seconda parte - Cinematographe.it

La recensione della stagione finale di6 tra ricordi, perdite e uno sguardo verso il futuro della Corona ...

Come finisce The Crown 6 parte 2, su Netflix: trama, foto, cast degli ultimi episodi Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Su Netflix il gran finale di «The Crown» La Verità

The Crown 6 parte 2, la recensione: la quiete dopo la tempesta, per salutare la Corona

La recensione di The Crown 6 parte 2, la seconda ed ultima parte dell'ultima stagione disponibile su Netflix dal 14 dicembre, che va a chiudere uno dei progetti più ambiziosi e importanti della ...

L'anteprima di Prince of Persia: The Lost Crown convince, e pure parecchio

Dopo aver passato tre ore in compagnia di Prince of Persia: The Lost Crown, dopo aver battuto il primo grande boss e dopo aver scoperto i primi indizi del mistero che circonda il mondo di gioco, l'att ...