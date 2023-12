The Crown 6 Parte 2 | Clip Esclusiva ' Il primo giorno sul set del Principe William

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ed McVey, interprete delnell'ultima stagione di The, ci racconta il suosul set dello show Netflix. Approda oggi in streaming su Netflix la seconda parta della sesta e ultima stagione di The. La lunga cavalcata attraverso la storia della famiglia reale inglese si conclude fermandosi poco prima dei giorni nostri dopo aver attirato l'attenzione del pubblico e le critiche di molti estimatori della Corona. Per celebrare l'uscita, Movieplayer.it vi offre unaestratto di un'intervista a Ed McVey, giovane interprete del, che racconta il suosul set. Il gran finale di TheNegli ultimi ...