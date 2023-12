Terra Amara | Shock! Umit rapita! Chi ha orchestrato questo dramma? Anticipazioni 14 dicembre 2023

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Amanti delle soap opera, tenetevi forte! L'episodio diin onda il 14promette adrenalina e sorprese a non finire. Gli sceneggiatori hanno dato qualche anticipazione che farà sobbalzare tutti i fan della serie turca. Preparatevi a un episodio pieno di tensione e colpi di scena! Il destino incerto diNel corso dell'episodio in programma il 14, gli uomini di Demir metteranno le mani su. Ma il futuro che la attende è tutt'altro che roseo. Infatti, si scoprirà che il giorno seguente sarà destinata a subire un intervento per l'interruzione di gravidanza. L'atmosfera sarà tesa e i colpi di scena non mancheranno. Sevda, disperata, cercherà aiuto da Zuleyha, ma senza successo. Invece, sarà Betul a diventare il punto di svolta ...