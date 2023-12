(Di giovedì 14 dicembre 2023) Jan-ha vinto ilcome. Ilta tedesco ha ricevuto il riconoscimento dall’ATP, la massima associazione diti professionisti al comando. Il 33enne succede nell’albo doro al croato Borna Coric grazie alla perentoria scalata firmata nel corso di questa stagione: dal numero 167 del ranking ATP si è issato fino al 21mo posto, concludendo la stagione in 25ma posizione. Il “Comeback Player of The Year” finisce così nelle mani del teutronico, che è riuscito ad avere la meglio sul connazionale Alexander Zverev, sul francese Gael Monfils e su Dominik Koepfer. Nel corso di questa annata agonistica ha raggiunto i quarti di finale al Masters 1000 di Montecarlo e la finale al Masters 1000 di Madrid (tra ...

Per l'Atp gli allenatori di Sinner sono "coach dell'anno", la notizia non va giù a Djokovic

Il Sinner pigliatutto di questa fine 2023 è un Re Mida delche trasforma in oro anche il lavoro degli altri. Ma a qualcuno - nella fattispecie il numero ...ai progressi tecnici e tattici di, ...

Tennis, Jan-Lennard Struff vince il premio ATP per il miglior ritorno dell'anno OA Sport

Finalmente Jan TennisItaliano.it

Jannik Sinner has been voted as the Fan's Favorite Player of the Year in the 2023 ATP Awards.

Andrey Rublev and his countryman Karen Khachanov were voted as the 2023 ATP Fans' Favourite Doubles Team, and won their maiden Masters-level title in Madrid this year. Meanwhile, Felix Auger-Aliassime ...

Jack Draper: Emma Raducanu will be back winning grand slams before you know it

Draper gives Raducanu his backing ahead of the 2024 tennis season while finding the positives in his own injury woes ...