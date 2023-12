Grande Fratello, la rivelazione privata di Vittorio Menozzi sorprende Marco Maddaloni: "È strano, ma..."

... nella Casa di Cinecittà, Greta Rossetti è tornata a stuzzicare Vittorio Menozzi , che si è lasciato andare a una confessione molto intima che ha spiazzato sia l'ex tentatrice di...

Temptation Island 10, Francesca Sorrentino replica alle critiche dopo il presunto ritorno di fiamma con Ma ... Isa e Chia

Filippo Bisciglia oggetto di commenti omofobici per il suo rossetto Gay.it

Temptation Island, Francesca Sorrentino furiosa sui social: "Siete tutti leoni da tastiera, non avete il coraggio di..."

Francesca Sorrentino è finita al centro delle critiche per il presunto riavvicinamento al suo ex fidanzato Manuel Maura. A far luce sulla situazione ci ha pensato proprio l' ex amata protagonista dell ...

Grande Fratello, la rivelazione privata di Vittorio Menozzi sorprende Marco Maddaloni: "È strano, ma..."

Vittorio Menozzi si rifiuta di baciare Greta Rossetti al Gf e poi si confronta con Marco Maddaloni.