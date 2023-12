(Di giovedì 14 dicembre 2023): The, il film del suomondiale, è finalmente disponibile a noleggio suin quasi tutto il mondo (ad esempio, in Italia non è ancora disponibile), offrendo ai fan una nuova opportunità di vivere il film concerto da record della. Il film mostra l’di, attualmente in corso, un fenomeno unico nel suo genere, iniziato nel marzo del 2023. Sebbene il film sull’abbia fatto notizia a ottobre per aver tagliato alcunedalla scaletta principale,ne vengono offerte alcune, ma con un (piccolo) inconveniente. Il noleggio ...

√ Taylor Swift: troppo caro noleggiare il film. I fan non ci stanno

I fan disono furiosi, non hanno gradito che una "extended version" del suo film sull'Eras Tour sia stata resa disponibile in occasione del suo 34esimo compleanno, in noleggio per sole 48 ore per ...

Buon compleanno Taylor Swift, 34 candeline per la popstar più seguita al mondo RaiNews

Buon compleanno Taylor Swift, la popstar più seguita al mondo festeggia con il fidanzato Travis Kelce la Repubblica

Taylor Swift: troppo caro noleggiare il film. I fan non ci stanno

I fan di Taylor Swift sono furiosi, non hanno gradito che una “extended version” del suo film sull’Eras Tour sia stata resa disponibile in occasione del suo 34esimo compleanno, in noleggio per sole 48 ...

Taylor Swift ha aggiunto delle canzoni bonus nella versione digitale del The Eras Tour: ecco quali

Taylor Swift: The Eras Tour, il film del suo tour mondiale, è finalmente disponibile a noleggio su digitale in quasi ...