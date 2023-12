Tassi invariati la ma discesa è vicina ed obbligata

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 dicembre 2023). Prima la Fed e ora la Bce hanno deciso di fare una pausa nel rialzo dei. Per la Banca centrale americana si tratta del terzo stop, mentre per quella europa del secondo da luglio 2022. La Bce ha dunque deciso di lasciareil tasso sui rifinanziamenti al 4,50%, quello sui depositi al 4%, e quello sui prestiti marginali al 4,75%. Uno stop motivato dal fatto che “i passati incrementi deidi interesse continuano a trasmettersi con vigore all’economia", si legge nella nota. In tema dila Bce ha poi precisato come le decisioni future "assicureranno che idi riferimento siano fissati su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario", dato che il Consiglio "è determinato ad assicurare il ritorno tempestivo ...