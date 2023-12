“Tagliate male” | donna e eroina | lo stigma nella moderna narrazione italiana

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) . Il libro della sociologa Anna Paola Lacatena, coordinatrice del Gruppo “Questioni di genere e legalità” per la Societàdelle Tossicodipendenze. Presentazione Nel periodo che conduce dalla seconda metà degli anni 70 alla prima metà degli 80 del secolo scorso, con l’incremento del consumo di stupefacenti tra i giovani e la diffusione di massa dell’, inizia a definirsi una nuova “” da parte dell’opinione pubblica come conseguenza di una differente percezione del fenomeno e dei suoi protagonisti. L’immagine del consumatore di sostanze psicotrope viene associata in maniera prevalente a quella dell’eroinomane, gradualmente convertito da vizioso (o malato senza linee guida trattamentali) in soggetto deviante, socialmente pericoloso e, dunque, da punire.grande, e non sempre inconsapevole, ...