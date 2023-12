Taekwondo | test funzionali a Roma per nove azzurri | presenti Vito Dell’Aquila e Simone Alessio

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Giornata diper la Nazionale italiana di, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” del Coni. Guidati dal direttore tecnico Claudio Nolano e dalle indicazioni del preparatore fisico Francesco Zambrella, glisi sono cimentati inneuromuscolari emetabolici specifici, supportati degli specialisti dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni. Le valutazioni raccolte sono volte a fornire allo staff tecnico federale le informazioni necessarie per strutturare piani di allenamento individualizzati in vista dell’ultimo semestre di lavoro, che avrà come obiettivo la qualifica delle restanti categorie di peso all’Olimpiade di Parigi 2024.Dennis Baretta,...

Olimpiadi Parigi 2024, svelato il calendario di gare test event

... Olympic Aquatics Centre (nuoto artistico, tuffi, pallanuoto)operativi Luglio 2023: Roland - ... Parigi (tennistavolo, pallamano, pesi) Agosto 2023: Grand Palais, Parigi (scherma,) ...

Taekwondo: nove azzurri sottoposti ad una serie di test funzionali al CPO 'Giulio Onesti' di Roma CONI

Taekwondo, Cito "Giochi Europei test importante per i giovani" Agenzia di stampa Italpress Italpress

Pallanuoto femminile, il Setterosa sfida gli USA: questa sera test match ufficiale ad Ostia

Il campionato di Serie A1 2023-2024 di pallanuoto femminile si è fermato sabato 2 dicembre, dopo la decima giornata, la prima del girone di ritorno, per poi lasciare spazio fino a sabato 24 febbraio 2 ...

International Taekwondo Meet in Colombo

The Sri Lanka Taekwondo Federation (SLTF) will conduct an International Taekwondo Championship at the Sugathadasa Indoor Stadium in Colombo, commencing tomorrow (6). ..