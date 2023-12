Supplenze da GaE e GPS 2023 | le nomine | bollettini aggiornati al 14 dicembre | a Milano turno 11

Supplenze da GaE e GPS 2023, le nomine: bollettini aggiornati al 13 dicembre

Rinuncia alla nomina dae GPS In caso di rinuncia alla supplenza conferita non sarà possibile partecipare a ulteriori fasi di attribuzione delleanche per disponibilità sopraggiunte, ...

Supplenze 2023/24 da GaE e GPS: ultimi bollettini (AGGIORNATO il 12/12) Scuolainforma

Supplenze docenti 2023/2024: schema PUNTEGGI per servizio specifico/non specifico. Si assegnano ancora incarichi [LO SPECIALE] Orizzonte Scuola

Lasciare una supplenza in corso: i casi in cui è/non è possibile. Quali docenti sono convocabili. Guida per le scuole

In quali casi il docente che ha accetto una supplenza al 30/6 o 31/8 dalle GAE o dalle GPS o una supplenza dalle graduatorie di istituto ha la possibilità di lasciare la supplenza in corso per ...

Supplenze 2023/24 da GaE e GPS: ultimi bollettini (AGGIORNATO il 12/12)

A dispetto alle indiscrezioni dei giorni scorsi, che hanno letteralmente dato i numeri, le nomine da GPS per le supplenze 2023/24 son partite martedì 22 agosto, un giorno dopo le nostre previsioni.