Superbonus e bonus edilizi funzionano | nel 2022 risparmi da record

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilo energetico legato alè pari a 9.050,04 GWh/anno. Il dato viene rilevato nel dodicesimo Rapporto annuale sull’efficienza energetica e nel 14esimo rapporto annuale sulle detrazioni fiscali per interventi dio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabili negli edifici esistenti elaborati da Enea, l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile. Per ilal 110%, al dicembre delil numero totale dei progetti è stato di 352.101, con 60,76 miliardi di euro di investimenti ammessi a finanziamenti. Di questi 45,2 miliardi riguardano lavori già conclusi. Ilo energetico legato ale agli altri interventi Per il ...