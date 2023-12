Stoccate tra la mamma di Greta e Ciro Petrone fuori dal GF | lei cancella tutto

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 14 dicembre 2023) In queste ore ci sono state delletra ladiRossetti e. La signora Marcella Bonifacio ha rilasciato un’intervista di recente a Turchesando in cui ha parlato di alcune dinamiche legate al Grande Fratello. Tra i tanti tasti toccati, la donna ha anche accusato, ex concorrente del reality show, di aver offeso sua figlia.ha replicato, e da lì è partito un botta e risposta tra lui e ladi. Quest’ultima, poi, ha pensato bene di rimuovere un suo ultimo sfogo. Vediamo cosa aveva detto. La replica diad alcune dichiarazioni delladiRossetti L’uscita di Mirko Brunetti ...