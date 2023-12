Stefano De Martino furioso con Belen | lei ha rovinato tutti i suoi piani | ecco la vera reazione del conduttore

"È furioso". De Martino e il retroscena sull'intervista di Belen

Dietro la risposta pacata e conciliante, cheDeha dato all'ex moglie, Belen Rodriguez, a seguito dell'intervista al vetriolo rilasciata dall'argentina a Domenica In , c'è molto di più. Secondo quanto riferito dai bene informati, ...

Stefano De Martino dopo l'intervista di Belen Rodriguez a Domenica In: È andato su tutte le furie Fanpage.it

"È furioso". De Martino e il retroscena sull'intervista di Belen ilGiornale.it

Stefano De Martino, dopo l’intervista a Belen: “Era furioso”

Secondo i rumors in circolazione Stefano De Martino sarebbe stato a dir poco furioso per quanto affermato da Belen Rodriguez a Domenica In. La showgirl Belen Rodriguez ha svelato in diretta tv i ...

Stefano De Martino furioso dopo l’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In

Stefano De Martino furioso dopo l’intervista di Belen Rodriguez a Domenica In. “È andato su tutte le furie”. “Proprio ora che si stava allontanando dal gossip”. Belen Rodriguez e Stefano De Martino ...