Stefano De Martino e la vera reazione dopo l’intervista fiume di Belen Rodriguez a Domenica In

Leggi su isaechia

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Continua a far rumorecheha rilasciato aIn un paio di settimane fa. La showgirl, nel contenitorele di Mara Venier, ha parlato dei motivi della (nuova) rottura conDe, dichiarando senza mezzi termini di essere stata tradita “con 12 signorine”, lasciando intendere anche che l’elenco avrebbe potuto essere ancora più lungo se non avesse smesso di contattare le donne con le quali l’ex marito l’avrebbe tradita., dal canto suo, non ha mai voluto rilasciare precise dichiarazioni in merito alla rottura con la showgirl, e ospite da Fabio Fazio ha replicato aasserendo che quando due si separano ci sono sempre due verità e che ognuno ha la propria. Tuttavia, stando ...