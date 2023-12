Alfonsino al fianco di Fondazione Telethon per sostenere la ricerca sulle malattie rare

Nello specifico, Alfonsino , utilizzando la nuova feature sviluppata in collaborazione con lafintech, permetterà alla propria clientela di donare a Telethon una piccola percentuale ...

Cents, la start-up umbra che coniuga crescita di imprese e impatto positivo, ambientale e sociale, riceve fina ilmessaggero.it

Startup, Cents: "Aziende più connesse al terzo settore con round Pre-Seed da 1,15 mln euro" MSN

Roma, 14 dic. (Labitalia) - Cents, startup fintech early-stage, annuncia il perfezionamento di un round Pre-Seed da 1,15 milioni di euro guidato da Sici (Sviluppo imprese centro Italia sgr spa), ...

How women entrepreneurs transforming the Startup landscape for gender equality

Amid the global surge in the startup ecosystem, India stands out as a burgeoning economic force, witnessing an unparalleled boom in the sector. The country is currently in the throes of a ...