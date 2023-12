Start list Super-G maschile Val Gardena 2023 | italiani in gara e pettorali di partenza

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ladel-Gdi Val, nuovo appuntamento con lo sci alpino: ecco idie gliinper la competizione che avrà inizio alle ore 11.45 di venerdì 15 dicembre. Dopo una discesa che regalato ben tre piazzamenti in top-10 per gli azzurri, ecco di seguito lacompleta con glisegnalati in grassetto. 1 6190176 1996 FRA BAILET Matthieu Head2 291459 1989 ITA PARIS Dominik Nordica 3 511852 1992 SUI CAVIEZEL Gino Dynastar 4 194858 1994 FRA ALLEGRE Nils Salomon 5 512038 1994 SUI ROGENTIN Stefan Fischer 6 53975 1991 AUT HEMETSBERGER Daniel Fischer 7 54320 1995 AUT SCHWARZ Marco Atomic 8 54445 1997 ...