Sporting-Sturm Graz | contrasto di gioco per l’arbitro Collum | segue l’azione con una scarpa in mano!

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Sfida importante a Lisbona, dove loprova a raggiungere la terza posizione nel Gruppo D di Europa League. Ma c’è anche spazio per qualche inconveniente curioso. Nel corso del primo tempo il direttore di gara Williamè stato protagonista di uno scontro a metà campo con il capitano della squadra austiaca Jon Gorenc Stankovic. In questo,ha perso unama ildi certo non si ferma ad aspettare, che infatti è stato costretto a seguire il resto delcorrendo con unainSportFace.