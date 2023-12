Sport rotellistici | le location ufficiali dei World Skate Games 2024 Attesa per le ufficialità

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La stagionedeglisarà contrassegnata da un evento molto importante per il nostro Paese. La prossima estate si svolgeranno infatti proprio in Italia i, rassegna multidisciplinare che raggruppa in unico luogo tutti i Campionati Mondiali delle discipline affiliate alla Federazione Internazionale. Malgrado ancora non sia arrivata alcunatà, da alcuni comunicati diramati dalla FISR si possono presupporre delle notizie di rilievo. Dopo Nanchino, Barcellona e Buenos Aires, l’evento per la prima volta verrà disputato in parti dislocate del Paese. Le regioni scelte sono Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte, mentre tra i comuni spiccano Rimini, Novara, Pescara e Roma. Siamo ancora sul campo delle ipotesi. Stando a quanto ...