Spoiler GF 16 Dicembre | sorpresa per Perla

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Stai per scoprire glidella puntata del 16su! Le anticipazioni del GF 2023 che stavi aspettando, finalmente svelate!GF, DIRETTA 16: ARRIVA UNA DOLCEPERVATIERO? COSA EMERGE- Manca ormai pochissimo alla ventisettesima puntata del GF, in cuiVatiero sarà ancora una volta protagonista assoluta. La nuova concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, fra l’altro, ha ricevuto un aereo di supporto: ...