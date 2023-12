“Spero che muoia lui” Mario Giordano furioso | la frase choc gela lo studio di Fuori dal Coro

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il 13 dicembre è andata in onda in prima serata su Rete 4 una nuova puntata didal, il programma di attualità e approfondimento su politica, economia e società condotto da. Il tema centrale della puntata andata in onda ieri sera è stata la legittima difesa, con un occhio di riguardo ai risarcimenti destinati a chi resta ferito o muore durante una rapina e le pene per chi commette i reati. Il riferimento è ovviamente al caso diRoggero, il gioielliere condannato per l’omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour. “Ma quando viene stabilito che un operaio che cade dei ponteggi viene valutato 14mila euro, e un gioielliere ucciso con 23 colpi di cacciavite 50mila, siamo alla follia totale”, afferma Maggio Roggero che punta il dito sugli squilibri della giustizia, Insomma, ...