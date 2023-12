Spalletti a Tg Poste | “A Napoli sono molto affezionato…”

Leggi su terzotemponapoli

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Lucianoha rilasciato una lunga intervista a Tg. Durante la stessa ha voluto mostrare, tra l’altro, il tatuaggio con lo scudetto. Il tecnico della Nazionale ha dichiarato di nuovo il suo amore verso la squadra dele la città partenopea.sul tatuaggio “E’ la mia cicatrice. Non tutte le cicatricibrutte o dolorose, questa è stata bellissima, è stato bellissimo tutto. Ormai ho ricevuto la cittadinanza napoletana per cui sto attrezzandomi anche per saper cantare e saper fare anche l’attore perché i napoletani sanno fare tutto e per cui in qualcosa mi devo adeguare essendo ormai un napoletano doc.” Cosa ha lasciatoin? “Mi ha lasciato tantissime cose. A...