Sorteggio ottavi Champions League per Inter | Lazio e Napoli | come vederli in tv

(Di giovedì 14 dicembre 2023) (Adnkronos) –-Manchester City neglidi finale di-Bayern Monaco? Un equilibrato-Real Sociedad? I sorteggi deglidi finale di, in programma lunedì 18 dicembre alle 12, sembrano destinati a riservare un avversario tosto alle 3 squadre italiane qualificate.hanno superato la prima fase piazzandosi al secondo posto nel girone. Nel turno a eliminazione diretta, quindi, troveranno nell’urna una vincitrice di un altro gruppo per le sfide che si giocano nell’arco di 4 settimane: gare di andata il 13-14-20-21 febbraio, match di ritorno il 5-6-12-13 marzo. La lista delle prime classificate è ...

Lazio sconfitta in Champions, parla Sarri

... ma garantisce loro comunque l'accesso aglida seconda posizione. Il confronto vede la ... Ora, come accaduto per Mazzarri e Inzaghi, Sarri è in attesa di unpotenzialmente complicato. ...

Champions League - Sorteggio ottavi di finale: data e orario, squadre qualificate, fasce e dove vederlo in tv Eurosport IT

Lazio, sorteggio ottavi Champions League: tutte le possibili avversarie Corriere dello Sport

Inter, per Inzaghi la seconda stella è più importante della Champions

Un’occasione persa, appunto, perché l’Inter poteva e doveva vincere, tra l’altro davanti ai suoi tifosi, per chiudere al primo posto nel girone, guadagnandosi un avversario sicuramente meno temibile ...

Napoli-Atletico Madrid Il Cholo chiama il Cholito: «A Giovanni piacerebbe»

«Giovanni vorrebbe giocare contro di me agli ottavi di finale», svela Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid che ieri sera ha staccato il pass per la seconda parte ...