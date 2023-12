“Sono Alex” Ritrovato il bimbo scomparso 6 anni fa | si presenta alla polizia | ecco dov’era stato

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 dicembre 2023) “Sì,io”.nel nulla durante una vacanza a Marbella nel 2017 quando aveva appena 11, oggi ètrovato vivo non troppo distante da Tolosa. Dal momento della sparizione, mentre era in compagnia della mamma e del nonno, gli appelli si erano moltiplicati. Annunci social, manifesti, campagne di sensibilizzazione per aiutare la famiglia a trovare il bambino.vuoti, passati tra il dolore e il silenzio. Poi, all’improvviso, la soluzione del caso. >“Perché ho deciso così”. Simona Ventura rompe il silenzio dopo la proposta di nozze di GiovTerzi Ancora da chiarire cosa sia successo veramente. Gli investigatori ritengono che il(oggi ragazzo di 17) sia ricomparso dopo essere fuggito da una ...