Sondaggi politici elettorali oggi 14 dicembre 2023 | FdI sotto il 29% per la prima volta da giugno Cresce il Pd

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 dicembre 2023)14– Continua la discesa di Fratelli d’Italia, ai livelli più bassi da fine. È quanto emerge dall’ultimoo Quorum/YouTrend per SkyTg24, realizzato dal 6 al 7, in cui il partito di Giorgia Meloni si è attestato al 28,9 percento. Un calo di 0,3 punti rispetto alla rilevazione della scorsa settimana, ma un aumento di 3 punti rispetto ai risultati delle politiche del 2022. All’interno del centrodestra, la Lega ha raggiunto il 9,9 percento (+0,1% in una settimana), davanti al 6,2 percento di Forza Italia (-0,1%) e all’1,8 percento di Noi Moderati (-0,1%). Fra le opposizioni è in crescita il ...