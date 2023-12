Soldati israeliani intonano canti ebraici nella moschea di Jenin: proteste

I Dal canto suo i ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, di estrema destra, Itamar Ben - Gvir, ha affermato che inon dovrebbero essere ritenuti responsabili delle loro azioni. '...

Oltre 100 soldati israeliani morti a Gaza: il confitto con Hamas rischia di espandersi Today.it

Putin: «Le armi date all’Ucraina presto termineranno, la Russia ha 617 mila soldati al fronte»

Nella conferenza di fine anno in diretta tv Putin ha dichiarato che gli aiuti all'Ucraina stanno per finire e ha escluso una seconda mobilitazione in Russia.

Soldati israeliani intonano canti ebraici nella moschea di Jenin: proteste

I filmati circolati online che mostrano ufficiali dell'esercito israeliano che cantano preghiere ebraiche nell'altoparlante di una moschea locale durante un raid a Jenin hanno suscitato indignazione.