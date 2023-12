Social Card | dal 15 dicembre anche spese per carburanti e trasporto pubblico | come fare per averla

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Si allungano i termini per l’attivazione della carta elettronica contro il caro spesa. Per le famiglie che non erano riuscite a ritirare la“Dedicata a te” lo scorso 15 settembre, ci sarà la possibilità di attivare la tessera a partire dal prossimo 15. Lo ha annunciato martedì scorso il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, dopo la pubblicazione del decreto interministeriale Masaf-Mimit-Mef. La misura è stata inoltre potenziata con ulteriori 100 milioni, passando così da 500 a 600 milioni di euro.Leggi: Manovra, scoppia il caso Superbonus e Giorgetti blocca Forza Italia Mafunziona? Introdotta con la Legge di Bilancio 2023 e disponibile a partire dallo scorso mese di luglio 2023 presso gli uffici di Poste ...

Social card dedicata a te, cosa si può comprare con la carta risparmio spesa

In arrivo la prima ricarica della"dedicata a te" per i nuclei familiari con un ISEE fino a 15.000 euro , in condizione di priorità all'interno del Comune di riferimento, che hanno ricevuto la postepay nei mesi scorsi. Ai ...

Social card, in arrivo ricarica da 460 euro: i requisiti, quando vengono accreditati e come richiedere gli sco ilmessaggero.it

Social Card, dal 15 dicembre anche spese per carburanti e trasporto pubblico Segugio.it

Social card, in arrivo ricarica da 460 euro: i requisiti, quando vengono accreditati e come richiedere gli sconti

Arriva la proroga per la social card, il bonus una tantum per la spesa da 382,50 euro, destinato alle famiglie più bisognose. Lo riceverà anche chi non aveva fatto in tempo ...

Proroga per la social card «dedicata a te»: ecco come ottenere il bonus da 460 euro

C'è tempo fino al 31 gennaio 2024: erogazione una tantum da 382,50 euro a cui si aggiungono i 77,20 euro per l'acquisto di beni alimentari o carburante ...