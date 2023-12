Social card da quasi 500 euro | arriva la ricarica | i requisiti e quando viene accreditata la somma

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Il Governo Meloni ha annunciato importanti novità per le famiglie in situazioni economiche difficili, e ha introdotto una proroga per lae un bonus benzina destinato a fornire un aiuto extra durante le festività natalizie. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha dichiarato che la, un bonus una tantum di 382,50destinato alle famiglie bisognose, sarà prorogata. Il beneficio sarà esteso anche a chi non è riuscito a utilizzarlo nei mesi precedenti. A questo importo, inoltre, si aggiunge un nuovo bonus benzina di 77,2, erogato a partire dal 15 dicembre. Il bonus benzina sarà disponibile per i possessori dellae potrà essere utilizzato presso distributori di carburante ...

