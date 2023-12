Snowboardcross | la Coppa del Mondo si sposta a Cervinia | Visintin e Sommariva puntano al grande risultato

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Dopo la tappa inaugurale a Les Deux Alpes (Francia), ladeldisi, in Italia, per un weekend che promettespettacolo. Si comincerà domani con le qualificazioni, per poi proseguire nella giornata di sabato con le fasi finali femminili e maschili. Infine, domenica andrà in scena la gara a squadre. Concentrandoci sulla gara maschile individuale, c’è tanta voglia in casa Italia di conquistare il primoin stagione. Le punte azzurre si chiamano Omar, sesto nella prima tappa (secondo nella Small Final), e Lorenzo, ottavo a Les Deux Alpes. Entrambi hanno già vinto una volta anel 2017 e ...