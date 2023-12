Snowboard | slalom gigante parallelo Carezza 2023 | finale tutta italiana | Bormolini batte Coratti

(Di giovedì 14 dicembre 2023) E’ super Italia anellodi Coppa del Mondo di. In campo maschile, infatti, èazzurra tra Maurizioed Edwin, che riescono a fronteggiarsi nell’atto conclusivo dopo un gran percorso sulla Pra di Torri. A trionfare, alla fine, è proprio il livignasco, che conserva sedici centesimi di margine sul suo avversario e connazionale, costretto ad accontentarsi del secondo posto. Si tratta della terza vittoria in Coppa del Mondo per, che lo scorso anno ha mancato la sfera di cristallo all’ultima gara stagionale e che nel primo appuntamento di PSG di questa stagione regola subito tutti. Un ...

Dicembre, mese da Sci Alpino: Coppa del Mondo in Diretta su Eurosport e Discovery+!

...45 e alle 13:15 su Eurosport 1 Venerdì 29 dicembre loalle 9:45 e alle 13:15 su Eurosport 1 ... salto con gli sci, sci di fondo, combinata nordica,, freestyle e freeski , a cui s'...

Snowboard • Maurizio Bormolini: carriera, successi e perché il Mondiale di Bakuriani 2023 potrebbe essere quello dell ... Olympics

Bormolini beffato nel PSL di Berchtesgaden, ad Obmann la sfera di cristallo FISI

From Gore Ranger gals to U.S. Alpine Ski Team pals, Part 5: Allie Resnick is working hard and having fun

Allie Resnick’s schedule sees her constantly jumping between NCAA, NorAm, Europa and World Cup circuits. To balance out her complex racing calendar, the 22-year-old Ski and Snowboard Club Vail alumna ...

LIVE Snowboard, PGS Carezza 2023 in DIRETTA: l’ultima gara di Nadya Ochner, azzurri per il podio

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del tradizionale Slalom Gigante parallelo di Snowboard alpino da Carezza, ultima gara della carriera di Nadya Ochner. Il circuito di ...