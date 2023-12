Snowboard | Edwin Coratti chiude 2° nelle qualificazioni del PGS di Carezza | 9 azzurri alle fasi finali

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Si sono concluse poco fa sulla pista dilemaschili e femminili del primo PGS della Coppa del Mondo 2023-2024 diparlo. Sulle nevi italiane hanno strappato il pass per le(in programma oggi13:15) ben nove. In campo maschile sono ben cinque gli italiani che hanno conquistato il biglietto per le. Tra questi quello che si è messo più in luce è stato, autore del secondo tempo complessivo (1:12.04), a 8 centesimi di distanza dal sudcoreano Sangho Lee, primo in 1:11.96. Poco più indietro Maurizio Bormolini, quinto a 0.43, mentre hanno superato il turno rispettivamente con l’ottavo (+1.35), l’11° (1.43) e ...