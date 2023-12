Snowboard | è una Carezza azzurra! Maurizio Bormolini vince il PGS davanti a Coratti | doppietta italiana!

Leggi su oasport

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Inizia come meglio non poteva la Coppa del Mondo diparallelo per l’Italia. Ormai gli azzurri ci hanno abituato a podi condivisi, nelle varie annate, e quindi quasi non ci stupiamo più, ma resta sempre un risultato eccezionale. In quel dial pubblico di casa, ètricolore:si prende la vittoria nel PGSad Edwin. Pronto riscatto dopo la delusione della passata stagione per il lombardo, che ha perso la sfera di cristallo per una manciata di punti all’ultimo appuntamento dell’anno. Arriva la terza vittoria della carriera, la prima nel gigante, a testimonianza della crescita fatta nella specialità. Percorso formidabile in generale quello degli azzurri, con ben cinque qualificati agli ...