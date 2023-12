Sky | cosa vedere durante le feste di Natale

Leggi su funweek

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Tutto è pronto per ledie Sky annuncia la sua programmazione ricchissima, che trovate anche in streaming su NOW. Si parte con gli show più amati, da seguire anchele: tutti i giovedì c’è la gara culinaria più ambita, quella di MasterChef Italia – dal 14 dicembre su Sky Uno e NOW – con gli aspiranti chef giudicati da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Tutte le domeniche, in onda poi gli episodi inediti delle sfide cult di Alessandro Borghese 4 Ristoranti (dal 17 dicembre su Sky Uno e NOW), con nuovi risultati da confermare o ribaltare, in Italia e anche all’estero. Sky, il cinema e le serie tvleIl grande cinema dellepropone Tre di troppo – il 25 dicembre su Sky Cinema Uno e NOW – la ...