Siviglia-Getafe sabato 16 dicembre 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici Massima tensione per gli andalusi

(Di giovedì 14 dicembre 2023) La stagione delsta diventando ormai disastrosa: nell’ultima gara del girone di Champions, nonostante una prestazione tutto sommato accettabile, glihanno perso anche in casa del Lens e hanno chiuso il gruppo all’ultimo posto. I Sevillistas quindi non giocheranno nemmeno l’Europa League e ora devono malinconicamente pensare a salvarsi: dopo la sconfitta di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Real Madrid, Bellingham non basta: 1 - 1 con il Betis. Domenica Girona a Barcellona per la vetta della Liga

... Girona 38; Barcellona 34; Atletico Madrid 31; Athletic Bilbao 28; Betis, Real Sociedad 26; Las Palmas 24;22; Rayo Vallecano, Valencia 19; Alaves, Villarreal 16; Osasuna 15;13; ...

Siviglia-Getafe (sabato 16 dicembre 2023 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici. Massima tensione per gl... Infobetting

Diretta Siviglia-Getafe: dove vederla in tv e live streaming DAZN

LaLiga, il recap: il Girona ne fa 4 al Barcellona e si prende la vetta, non basta il solito Bellingham al Real fermato sull’1-1

Nel weekend si è disputata la 16esima giornata de LaLiga. Di seguito tutti i risultati ed i resoconti dell’ultimo turno del massimo campionato spagnolo. La sedicesima giornata de LaLiga ha visto un Gi ...

Real Madrid, Bellingham non basta: 1-1 con il Betis. Domenica Girona a Barcellona per la vetta

Al Real Madrid non basta il 16° gol stagionale di Jude Bellingham per battere a Siviglia il Betis. La squadra di Ancelotti si fa riprendere da Ruibal e sciupa l’occasione di allungare il passo in ...