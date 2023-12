Siviglia – Getafe – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 14 dicembre 2023) Ilpunta a continuare il suo ottimo periodo di forma quando sabato 16 dicembre sera si recherà all’Estadio Ramon per affrontare unin crisi. La squadra ospite si trova al nono posto della classifica della Liga, con 22 punti ottenuti nelle prime 16 partite della campagna, mentre ilsi trova al 16° posto, con soli 13 punti ottenuti nelle prime 15 partite del campionato. Il calcio di inizio diè previsto alle 18:30 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreIlha concluso una campagna di Champions League molto deludente con una sconfitta per 2-1 contro il Lens martedì, con il risultato che li ha lasciati in fondo al Gruppo B con due ...